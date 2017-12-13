Без Коноплянки: Шальке в зрелищном матче обыграл Аугсбург

Если в украинской Премьер-Лиге команды отправились на зимнюю паузу, то для европейских чемпионатов все обстоит совсем иначе: борьба в национальных первенствах только набирает свои обороты. Так, в рамках шестнадцатого тура немецкой Бундеслиги, «Шальке» предстояло принимать на своем поле «Аугсбург».



С появлением стартовых составов на матч, стало понятно, что Евгений Коноплянка начнет этот поединок со скамейки для запасных, что для украинского болельщика равносильно «личной обиде». Возможно, большинство зрителей, на этом моменте решили отложить начало просмотра поединка до второго тайма и, от части, выиграли они от такого решения значительно. Навряд ли стартовые сорок пять минут могут оставить хоть какое-либо приятное впечатление для футбольных эстетов: неуступчивая борьба за мяч, множество нарушений и неумелые действия на завершающей стадии развития атака со стороны обоих коллективов определили довольно вялое течение первого тайма. Преимущество по игре, тем не менее, было на стороне хозяев, что не осталось незамеченным футбольной Фортуной — красивейший гол пяткой Ди Санто в концовке тайма, очевидно, станет украшением всевозможных обзоров матчей этого тура. Сразу после этого события прозвучал свисток арбитра, который отправил команды в «раздевалку» оставил футбольную общественность с размышлениями по поводу предстоящей второй половины.



Как окажется часом позднее — мольбы фанатов были услышаны: сразу после перерыва команды заиграли совсем в иной футбол. О какой либо скованности в атаке и речи не велось, так, спустя пару минут игрового времени, Гвидо Бургшталлер удвоил преимущество собственной команды, переправив мяч в ворота после скидки головой от Налдо. К большому удивлению, достигнутого результата «кобальтовым» оказалось достаточно на уровне самосознания. Но вот забыли подопечные Тедеско, какое количество клубов-соперников уже поплатилось за подобное отсутствие мотивации в матче против «фуггеров». Так и случилось, два быстрых ответных гола: головой от Каюби и с пенальти от Грегоритцша, перевернули ход матча с ног на голову. К счастью для одноклубников Коноплянки, их состав располагает таким исполнителем как Амин Харит. Именно молодому полузащитнику удалось заработать пенальти, который уверенно реализовал Калиджиури, установив тем самым конечный счет в поединке — 3:2.



Данная победа позволяет «Шальке» расположиться на втором месте в турнирной таблице по итогам шестнадцати сыгранных матчей, отставая на девять очков от «Баварии» и опережая «РБ Лейпциг» на один пункт.



«Шальке» - «Аугсбург» - 3:2

Франко Ди Санто, 44, Гвидо Бургшталлер, 47, Даниэль Калиджиури, 82 (с пенальти) - Каюби, 64, Михаэль Грегоритцш, 79 (с пенальти)

«Шальке»: Ральф Фарманн, Бастиан Ощипка, Бенжамин Стамбули, Матия Настасич, Налдо, Амин Харит (Тило Керер, 87), Франко Ди Санто (Брель Эмболо, 72), Вестон МакКенни, Даниэль Калиджиури, Макс Майер, Гвидо Бургшталлер (Фабиан Реезе, 86)

«Аугсбург»: Марвин Хитц, Даниэль Опаре, Йеффрей Гаувелеув, Мартин Хинтереггер, Филипп Макс, Даниэль Байер (Жонатан Шмид, 87), Кевин Дансо (Рани Хедира, 62), Альфред Финнбогасон (Серхио Кордова, 72), Каюби, Ку Чжа Чол, Михаэль Грегоритцш

Гвидо Бургшталлер, 58. Бастиан Ощипка, 78. Макс Майер, 89. - Марвин Хитц, 47. Кевин Дансо, 49.