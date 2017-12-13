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Зинченко дебютировал за Ман Сити в АПЛ

20-летний украинец вышел на поле на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны

  • 13.12.2017 23:21
  • 1190 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против «Суонси».
 
20-летний полузащитник вышел на поле на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны. 
 
Украинец ранее трижды попадал в заявку команды в АПЛ, но впервые появился на поле только сегодня.

Напомним, Зинченко дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Pavlo
    online
      Pavlo, 13.12.2017 23:36
    0
    Интересно, это он в МанСити или в сборно
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    Pavlo
    online
      Pavlo, 13.12.2017 23:36
    0
    Интересно, это он в МанСити или в сборной играет не на своей позиции
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    Elena Chubak
    online
      Elena Chubak, 13.12.2017 23:42
    +1
    Pavlo, 13.12.2017 23:36
    Интересно, это он в МанСити или в сборной играет не на своей позиции
    В Ман Сити, это и Пеп говорит, просто сейчас такая ситуация что нужно, тем более что он может, и тем более что у Пепа это широкая практика использовать центральных пз везде. Ну а по матчу, отбирает отлично, борьба хорошо, пас хорошо но вот выбор позиции, видно что не правый защ он. Ну за 19 минут которые он сыграл заработал аж 7.2 - это самая высокая оценка из вышедших на замену ( у Туре, например, 6.4) та и выше например чем у Отманенди и такая же как у Стерлинга при том что он сыграл весь матч и даже голевую отдал. Молодец короче
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    Elena Chubak
    online
      Elena Chubak, 13.12.2017 23:48
    +1
    Кстати даже Ферна за 70 минут игры меньше получил, короче это о чем-то то и значит. Если бы не, действительно, неуверенный выбор позиции при обороне то даже не знаю чем Делф лучший вариант на это позиции. И кстати они оба атакующие полузащитники, как подтверждение моих слов выше
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 13.12.2017 23:53
    0
    Лєна вгамуйся)
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