Зинченко дебютировал за Ман Сити в АПЛ

Лєна вгамуйся)

Кстати даже Ферна за 70 минут игры меньше получил, короче это о чем-то то и значит. Если бы не, д...

В Ман Сити, это и Пеп говорит, просто сейчас такая ситуация что нужно, тем более что он может, и ...

Интересно, это он в МанСити или в сборной играет не на своей позиции

Интересно, это он в МанСити или в сборно