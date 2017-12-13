Зинченко дебютировал за Ман Сити в АПЛ

Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко вышел на поле в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против «Суонси».
20-летний полузащитник вышел на поле на 73-й минуте, заменив Делфа на левом фланге обороны.
Украинец ранее трижды попадал в заявку команды в АПЛ, но впервые появился на поле только сегодня.
Напомним, Зинченко дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».
Источник — Sport.ua
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