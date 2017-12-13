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ФАБИНЬО: «Судя по всему, это мой последний сезон в Монако»

Хавбек «Монако» может покинуть клуб следующим летом

  • 13.12.2017 22:59
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Getty Images
© Getty Images
Хавбек «Монако» Фабиньо заявил, что может покинуть клуб летом 2018 года.
 
«Судя по всему, это мой последний сезон в «Монако». Я не подписывал новый контракт. Трансферное окно и месяц после него были очень сложным периодом, но я уже не думаю о тех событиях, перевернул эту страницу. Не думаю, что уйду из клуба в январе. У меня не было контактов с другими командами.
 
Возможно, я перейду в «Атлетико», но никто из представителей мадридцев не связывался со мной или моим агентом. Мне нужно продемонстрировать то, на что я способен, что все еще могу играть в командах такого уровня.
 
Понимаю, что сейчас не показываю той игры, что была у меня в прошлом сезоне. Я не тот Фабиньо, не знаю, почему так происходит», – сказал Фабиньо.

Источник — Sky Sports

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