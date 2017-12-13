ФАБИНЬО: «Судя по всему, это мой последний сезон в Монако»

Хавбек «Монако» Фабиньо заявил, что может покинуть клуб летом 2018 года.

«Судя по всему, это мой последний сезон в «Монако». Я не подписывал новый контракт. Трансферное окно и месяц после него были очень сложным периодом, но я уже не думаю о тех событиях, перевернул эту страницу. Не думаю, что уйду из клуба в январе. У меня не было контактов с другими командами.

Возможно, я перейду в «Атлетико», но никто из представителей мадридцев не связывался со мной или моим агентом. Мне нужно продемонстрировать то, на что я способен, что все еще могу играть в командах такого уровня.

Понимаю, что сейчас не показываю той игры, что была у меня в прошлом сезоне. Я не тот Фабиньо, не знаю, почему так происходит», – сказал Фабиньо.