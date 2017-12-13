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Малиновский отметился голом в матче Кубка Бельгии

24-летний украинец открыл счет на 9-й минуте поединка против против «Васланд-Беверен»

  • 13.12.2017 22:31
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Getty Images. Руслан Малиновский
© Getty Images. Руслан Малиновский
Украинский хавбек бельгийского «Генка» Руслан Малиновский отметился голом в поединке национального Кубка против «Васланд-Беверен» (2:2, идет второй тайм). 
 
24-летний украинец открыл счет на 9-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной.
 
Для Малиновского это уже третий гол за «Генк» во всех турнирах в этом сезоне.

Источник — Sport.ua

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