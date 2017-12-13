Малиновский отметился голом в матче Кубка Бельгии

Украинский хавбек бельгийского «Генка» Руслан Малиновский отметился голом в поединке национального Кубка против «Васланд-Беверен» (2:2, идет второй тайм).
24-летний украинец открыл счет на 9-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной.
Для Малиновского это уже третий гол за «Генк» во всех турнирах в этом сезоне.
Источник — Sport.ua
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