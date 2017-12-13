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Аль-Джазира — Реал Мадрид — 1:2. Видеоообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Клубного чемпионата мира «Аль-Джазира» — «Реал Мадрид»

  • 13.12.2017 22:29
  • 804 просмотров
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Getty Images. Аль-Джазира — Реал Мадрид
© Getty Images. Аль-Джазира — Реал Мадрид

В полуфинале Клубного чемпионата мира «Аль-Джазира» — «Реал Мадрид» победу одержала европейская команда:

Источник — Sport.ua

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