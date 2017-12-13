ВИЛЛИАН: «Фанаты могут быть спокойны. Меня все устраивает в Челси»

Хавбек лондонского «Челси» Виллиан уверил фанатов, что не собирается уходить из клуба.
«Фанаты могут быть спокойны. Мне все нравится в «Челси». Меня все здесь устраивает. Я люблю клуб всем сердцем. На поле делаю все возможное, чтобы помочь команде забить мяч», – сказал Виллиан.
Источник — Daily Mail
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