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ВИЛЛИАН: «Фанаты могут быть спокойны. Меня все устраивает в Челси»

Хавбек лондонцев не собирается уходить из клуба

  • 13.12.2017 22:16
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Getty Images. Виллиан
© Getty Images. Виллиан
Хавбек лондонского «Челси» Виллиан уверил фанатов, что не собирается уходить из клуба.
 
«Фанаты могут быть спокойны. Мне все нравится в «Челси». Меня все здесь устраивает. Я люблю клуб всем сердцем. На поле делаю все возможное, чтобы помочь команде забить мяч», – сказал Виллиан.

Источник — Daily Mail

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