Ярослав ДЕДА: «Буду ли играть за Азербайджан или нет – покажет время»

Хавбек «Карабаха» Ярослав Деда прокомментировал возможность выступления за Азербайджан.

«Пока не знаю, мне таких предложений не делали. Буду ли играть за Азербайджан или нет – покажет время. На данный момент, ничего конкретного не могу сказать.

Я раньше выступал за юношескую сборную Украины, но затем главный тренер стал плохо относиться ко мне, и я перестал вызываться. Давайте пока не затрагивать тему выбора между Азербайджаном и Украиной, так как все мысли о «Карабахе», – сказал Деда.