Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ярослав ДЕДА: «Буду ли играть за Азербайджан или нет – покажет время»

Экс-игрок луцкой «Волыни» прокомментировал возможность выступления за сборную Азербайджана

  • 13.12.2017 21:56
  • 191 просмотров
  • 0 комментария
Метки
azerisport.com. Ярослав Деда
© azerisport.com. Ярослав Деда
Хавбек «Карабаха» Ярослав Деда прокомментировал возможность выступления за Азербайджан.
 
«Пока не знаю, мне таких предложений не делали. Буду ли играть за Азербайджан или нет – покажет время. На данный момент, ничего конкретного не могу сказать.
 
Я раньше выступал за юношескую сборную Украины, но затем главный тренер стал плохо относиться ко мне, и я перестал вызываться. Давайте пока не затрагивать тему выбора между Азербайджаном и Украиной, так как все мысли о «Карабахе», – сказал Деда.

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.