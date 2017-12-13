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Зинченко попал в заявку Ман Сити на матч против Суонси

21-летний украинец попал в запас команды на матч 17-го тура АПЛ

  • 13.12.2017 21:35
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Getty Images. Александр Зинченко
© Getty Images. Александр Зинченко
Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в запас команды на матч 17-го тура английской Премьер-лиги против «Суонси». Начало поединка – в 21.45.
 
21-летний украинец уже трижды попадал в заявку команды в АПЛ, но пока не появлялся на футбольном поле.
 
Напомним, Зинченко дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».

Источник — Sport.ua

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