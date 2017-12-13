Зинченко попал в заявку Ман Сити на матч против Суонси

Украинский хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко попал в запас команды на матч 17-го тура английской Премьер-лиги против «Суонси». Начало поединка – в 21.45.
21-летний украинец уже трижды попадал в заявку команды в АПЛ, но пока не появлялся на футбольном поле.
Напомним, Зинченко дебютировал за «Ман Сити» в матче Кубка Лиги против «Вулверхэмптона».
Источник — Sport.ua
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