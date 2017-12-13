ВАЦКО: «Приснилось, что Александрия прощается с Грицуком и Кулишом»

Известный комментатор Виктор Вацко намекнул, что «Александрию» покинут хавбек Василий Грицук и нападающий Станислав Кулиш.

«Кто знает, среди побочных эффектов фармацитрона есть галлюцинаторные сны? Потому что приснилось, что «Александрия» прощается с Грицуком и Кулишом», – написал Вацко.

В этом сезоне в активе Грицука 17 поединков, 2 гола и 2 ассиста за «Александрию», на счету Кулиша – 11 матчей, 1 забитый мяч и 1 голевой пас.