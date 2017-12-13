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ВАЦКО: «Приснилось, что Александрия прощается с Грицуком и Кулишом»

Комментатор намекнул об уходе игроков из команды Владимира Шарана

  • 13.12.2017 21:04
  • 659 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ТК Футбол. Виктор Вацко
© ТК Футбол. Виктор Вацко
Известный комментатор Виктор Вацко намекнул, что «Александрию» покинут хавбек Василий Грицук и нападающий Станислав Кулиш.
 
«Кто знает, среди побочных эффектов фармацитрона есть галлюцинаторные сны? Потому что приснилось, что «Александрия» прощается с Грицуком и Кулишом», – написал Вацко. 
 
В этом сезоне в активе Грицука 17 поединков, 2 гола и 2 ассиста за «Александрию», на счету Кулиша – 11 матчей, 1 забитый мяч и 1 голевой пас.

Источник — Twitter

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 13.12.2017 21:07
    0
    Гладкий і Ксьонз на заміну
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    Dragon9
    online
      Dragon9, 13.12.2017 21:08
    0
    вітя їдь відпочинь десь краще..
    а то вже футбол по ночам сниться...
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    Ruslan0927
      Ruslan0927, 13.12.2017 21:13
    0
    Пенісов нову траву підкинув ?
    Вітя повертайся до попереднього стану.
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    zport
      zport, 13.12.2017 21:30
    +1
    чем их кормят на крот-канале. Просто несут бред. А то, что срна допинг кушает тебе не снилось?
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    Серж Пир
    online
      Серж Пир, 13.12.2017 21:47
    -3
    Тебе только снится может, как ты котлы свои за 8 к евро, разбил. Понторез дешевый.
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