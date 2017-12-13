КЧМ-2017. Реал вышел в финал, добыв волевую победу над Аль-Джазирой

Путь команд к полуфиналу Клубного чемпионата мира-2017 был разным. Мадридскому «Реалу» нужно было «всего лишь» стать победителем Лиги чемпионов УЕФА, чтобы сразу оказаться в 1/2. «Аль-Джазира» второй раз в истории выиграла чемпионат ОАЭ, но как представитель страны-организатора была допущена к участию в турнире.

Команда начала с раунда плей-офф (фактически 1/8 финала), где с минимальным счетом обыграла новозеландский «Окленд Сити». Гол — на счету одного из 4-х легионеров команды, бразильца Ромариньо. Он, к слову, уже выигрывал КЧМ — в 2012-м с бразильским «Коринтиансом». Добавим, что в Европе Ромариньо не играл, как и узбек Сардор Рашидов. Два других иностранца - это в первую очередь Лассана Диарра, который в свое время провел 117 матчей в составе именно «Реала». Но он, к сожалению, не успел восстановиться после травмы. Еще в команде есть марокканец Мубарак Буссуфа, поигравший в Бельгии и России.

В четвертьфинале команда голландца Хенка тен Кате (как тренер выиграл три трофея с «Аяксом», работал помощником главного тренера в «Барселоне» и «Челси») так же со счетом 1:0 обыграла победителя Лиги чемпионов АФК — японский клуб «Урава Ред Даймондс». Единственный гол забил Али Мабхут — опытнейший форвард «Аль-Джазиры» и сборной ОАЭ. Начиная с 2004-го, он неизменно становился одним из лучших арабских бомбардиров чемпионата, а в сезоне-2016/17 и вовсе оставил за спиной всех легионеров, наколотив 33 гола и тем самым установив абсолютный рекорд первенства ОАЭ.









Гол, как говорится, назревал — и назрел. Бензема забил головой, однако перед этим Роналду в штрафной оттолкнул соперника. Подопечные Зидана не смутились и вскоре снова забили. И снова рефери не засчитал гол — на сей раз пробил Каземиро, однако Бензема был «вне игры». Впрочем, после подсказки бразильский рефери Сандро Риччи указал на центр поля. А затем побежал смотреть видеоповтор, после которого гол все-таки не засчитал. Итак, явный фаворит, «Реал», начал матч со шквала атак. Но что же творил в рамке ворот голкипер «Аль-Джазиры» Али Хасейф! Он взял два убойных удара головой — от Роналду и Бензема. После удара Модрича отбил мяч в штангу, после чего кожаный угодил в голову голкиперу, «облизал» опять же стойку ворот и ускакал на угловой. Роналду бил в касание с линии вратарской — Хасейф сидя поймал мяч!Гол, как говорится, назревал — и назрел. Бензема забил головой, однако перед этим Роналду в штрафной оттолкнул соперника. Подопечные Зидана не смутились и вскоре снова забили. И снова рефери не засчитал гол — на сей раз пробил Каземиро, однако Бензема был «вне игры». Впрочем, после подсказки бразильский рефери Сандро Риччи указал на центр поля. А затем побежал смотреть видеоповтор, после которого гол все-таки не засчитал.





Тем неожиданней, при таком-то давлении европейской команды, стал гол в ворота Наваса. Мабхут, Буссуфа и Ромариньо втроем убежали на четверых защитников, Буссуфа отдал чуть левее, Ромариньо на замахе убрал Варана и пробил точно в дальний угол — 1:0! Забегая наперед, отметим — для «Аль-Джазиры» этот удар был первым и единственным в створ за всю игру! Кейлор Навас так и не записал на свой счет ни одного сэйва...

Второй тайм едва не подарил сенсацию - «Аль-Джазира» отбилась после углового, и снова атакующая троица оказалась в центре внимания. Ромариньо запустил мяч от своей штрафной, Мабхут и Буссуфа со своей половины поля убежали вдвоем на одного вратаря! И бомбардир Мабхут сыграл не в своем стиле — мог пробить сам, а решил отдать на партнера. Буссуфа-то забил, но очередной видеоповтор убедил главного арбитра, что в момент приема мяча футболист находился не за линией мяча. А значит — офсайд и очередной отмененный гол.





Ну а на 51-й минуте тен Кате вынужден был менять вратаря и капитана: Хасйеф еще в первом тайме просил помощь врачей, а теперь и вовсе попросил замену. И тут же «Аль-Джазира» пропустила. Роналду принял заброс от Модрича и с разворота пробил под дальнюю штангу. Это был 6-й мяч Криштиану в Клубных чемпионатах мира, и он вышел в едионличные лидеры по этому показателю (у Месси и Луиса Суареса — по 5).

Чтобы показать все преимущество «Реала», приведем статистику матча:

Удары (в створ): 6 (1) — 35 (12)

Угловые: 0 — 19

Фолы: 9 — 5









После этого игра прекратилась. У подопечных тен Кате не осталось сил ни на что. «Реал» спокойно катал мяч, и только неугомонный Бэйл заставил аплодировать всех болельщиков — на 88-й минуте ему удался красивейший удар «ножницами», который парировал вратарь. Так что неудивительно, что подопечные Зидана сумели все же не доводить игру до овертайма. Невезучий Бензема (2 попадания в левую штангу уже после гола Роналду!) уступил место на поле Бэйлу. Валлиец побежал в штрафную и первым же касанием пробил в дальний угол (отметим Роналду, который находился на линии удара и не стал касаться мяча) — 1:2!После этого игра прекратилась. У подопечных тен Кате не осталось сил ни на что. «Реал» спокойно катал мяч, и только неугомонный Бэйл заставил аплодировать всех болельщиков — на 88-й минуте ему удался красивейший удар «ножницами», который парировал вратарь.





Аль-Джазира — Реал Мадрид — 1:2 «Аль-Джазира»: Хасейф (Аль-Сенани, 51) - Салим Рашид Обаид, Фарес Джума, Али Айед, Фаез - Альхаммади (Аль-Отайба, 60), Юсиф Аль-Хосани (Рабиа, 73) , М. Аль-Аттас, Буссуфа - Ромариньо, Мабхут. «Реал Мадрид»: Навас - Хакими, Варан, Начо, Марселу - Модрич, Каземиру, Ковачич (Марко Асенсио, 68) - Иско (Лукас Васкес, 68), Бензема (Бэйл), Роналду. Голы: Ромариньо, 41 - Роналду, 53, Бэйл, 81. Предупрежден: Али Айед, 68. Итак, 1:2. «Реал Мадрид» в финале встретится с бразильским «Гремио». «Аль-Джазира» в поединке за 3-е место сойдется с мексиканской «Пачукой». Оба поединка состоятся в ближайшую субботу, оба можно будеть посмотреть в прямом эфире на телеканале UA:Перший.

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