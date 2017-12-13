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Коноплянка остался в запасе на матч против Аугсбурга

28-летний украинский вингер «Шальке» оказался на скамейке запасных на поединок 16-го тура Бундеслиги

  • 13.12.2017 20:53
  • 492 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Евгений Коноплянка
© Getty Images. Евгений Коноплянка
Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка остался в запасе на поединок 16-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Начало встречи – в 21.30. 
 
Отметим, что это второй матч «Шальке» подряд, в котором 28-летний украинец оказался на скамейке запасных. В 15 матчах за «Шальке» Коноплянка забил 1 мяч и провел 4 голевые передачи.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vitalik Shevchenko
    online
      Vitalik Shevchenko, 13.12.2017 21:29
    +3
    Ну все, Женя тепер скаже що у Німеччині грають у футбол тільки 4 команди, а його тренер трус
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    scooterok
    online
      scooterok, 13.12.2017 21:41
    +1
    И это после слов, тренер верит в меня, а я верю в тренера
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