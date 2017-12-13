Коноплянка остался в запасе на матч против Аугсбурга

Украинский вингер гельзенкирхенского «Шальке» Евгений Коноплянка остался в запасе на поединок 16-го тура Бундеслиги против «Аугсбурга». Начало встречи – в 21.30.
Отметим, что это второй матч «Шальке» подряд, в котором 28-летний украинец оказался на скамейке запасных. В 15 матчах за «Шальке» Коноплянка забил 1 мяч и провел 4 голевые передачи.
Источник — Sport.ua
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