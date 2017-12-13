МИСЮРА: «Контракты Политыло и Антонова с Черноморцем не разорваны»

Генеральный директор одесского «Черноморца» Анатолий Мисюра прокомментировал информацию о том, что Сергей Политыло и Алексей Антонов ушли из клуба.
«Не знаю, откуда такая информация, что Политыло и Антонов ушли. Сейчас все отдыхают. Политыло обратился в клуб, что хотел бы уйти. Но на данный момент с ним контракт не разорван. С Антоновым – тоже», – сказал Мисюра.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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