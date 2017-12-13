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АНИСИМОВ: «Финал ЛЧ на НСК Олимпийский можно провести и сегодня»

Директор по внешним связям стадиона рассказал о готовности к финалу Лиги чемпионов

  • 13.12.2017 19:59
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dynamo.kiev.ua. НСК Олимпийский
© dynamo.kiev.ua. НСК Олимпийский
Директор по внешним связям НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов прокомментировал готовность стадиона к финалу Лиги чемпионов сезона 2017/18. 
 
«В принципе, финал можно провести и сегодня, но хотелось бы, как и любой хороший хозяин перед приемом больших гостей, свой дом подремонтировать, почистить перышки, чтобы гости получили и эстетическое удовольствие от посещения мероприятия.
 
При всей нашей готовности мы бы хотели немного времени для того ,чтобы создать наиболее комфортные условия для любой категории гостей, которые приедут на стадион», — сказал Анисимов.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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