АНИСИМОВ: «Финал ЛЧ на НСК Олимпийский можно провести и сегодня»

Директор по внешним связям НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов прокомментировал готовность стадиона к финалу Лиги чемпионов сезона 2017/18.

«В принципе, финал можно провести и сегодня, но хотелось бы, как и любой хороший хозяин перед приемом больших гостей, свой дом подремонтировать, почистить перышки, чтобы гости получили и эстетическое удовольствие от посещения мероприятия.

При всей нашей готовности мы бы хотели немного времени для того ,чтобы создать наиболее комфортные условия для любой категории гостей, которые приедут на стадион», — сказал Анисимов.