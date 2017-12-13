Роман САНЖАР: «Предложения по Мохе есть, переговоры ведет президент»

«Вопрос решился на нашей встрече с президентом. Мы обсуждали дальнейшее будущее футболистов в команде. Было принято решение только по Антону Поступаленко.

По другим футболистам пока нет никакой конкретики, потому что ведутся переговоры с некоторыми игроками, и более точная информация будет позже. Предложения по Мохе есть, но ничего не могу сказать, потому что переговоры ведет президент», – сказал Санжар.