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Роман САНЖАР: «Предложения по Мохе есть, переговоры ведет президент»

Главный тренер «Олимпика» прокомментировал возможный переход 24-летнего хавбека в другой клуб

  • 13.12.2017 19:30
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ФК Олимпик. Роман Санжар
© ФК Олимпик. Роман Санжар
Наставник донецкого «Олимпика» Роман Санжар подтвердил, что Антон Поступаленко покинул клуб.
 
«Вопрос решился на нашей встрече с президентом. Мы обсуждали дальнейшее будущее футболистов в команде. Было принято решение только по Антону Поступаленко.
 
По другим футболистам пока нет никакой конкретики, потому что ведутся переговоры с некоторыми игроками, и более точная информация будет позже. Предложения по Мохе есть, но ничего не могу сказать, потому что переговоры ведет президент», – сказал Санжар.

Источник — Футбол 1/Футбол 2

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