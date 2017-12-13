Роман САНЖАР: «Предложения по Мохе есть, переговоры ведет президент»

Наставник донецкого «Олимпика» Роман Санжар подтвердил, что Антон Поступаленко покинул клуб.
«Вопрос решился на нашей встрече с президентом. Мы обсуждали дальнейшее будущее футболистов в команде. Было принято решение только по Антону Поступаленко.
По другим футболистам пока нет никакой конкретики, потому что ведутся переговоры с некоторыми игроками, и более точная информация будет позже. Предложения по Мохе есть, но ничего не могу сказать, потому что переговоры ведет президент», – сказал Санжар.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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