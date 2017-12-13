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Клопп не жалеет о своих словах после дерби

Наставник «Ливерпуля» не возьиет свои слова обратно

  • 13.12.2017 18:54
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Eurosport. Юрген Клопп
© Eurosport. Юрген Клопп
Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не жалеет о своих словах, сказанных после мерсисайдского дерби с «Эвертоном».
 
После воскресного матча Премьер-Лиги Клопп дал яркое интервью Sky Sports: немец на повышенных тонах раскритиковал рефери Крейга Поусона, поставившего спорный пенальти в ворота «красных», а репортеру посоветовал лучше разбираться в футболе. 
 
Перед поединком с «Вест Бромвичем» журналисты припомнили Юргену его слова, однако наставник «Ливерпуля» остался верен своей позиции. 
 
«Если бы мне пришлось вновь давать интервью, я сказал бы ровно то же самое. Когда ты смотришь в глаза журналисту, то его не интересует, что ты чувствуешь. Именно поэтому я так отреагировал на его вопросы». 
 
«Я не собираюсь забирать свои слова обратно. Я не актер, я не могу действовать по-другому. Ничего серьезного не произошло, это было всего лишь одно из тысячи интервью», - заявил Клопп.

Источник — Fapl.ru

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