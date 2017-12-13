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Тащи получил травму в душе

Украинский легионер «Дуйсбурга» вылетел на 6 недель

  • 13.12.2017 18:17
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  • 3 комментария
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ФК Дуйсбург. Борис Тащи
© ФК Дуйсбург. Борис Тащи
Борис Тащи пропустит игру заключительного в этом году тура Второй бундеслиги Германии.
 
Украинский полузащитник «Дуйсбурга» поскользнулся в душе и сломал большой палец левой ноги. К счастью, операция футболисту не понадобится, но он точно не сыграет 17 декабря против дрезденского «Динамо». Также под большим вопросом его участие и в первой игре после зимней паузы — 23 января.
 
Отметим, что в нынешнем сезоне Тащи провел за «Зебр» 17 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи. 

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