Тащи получил травму в душе

Борис Тащи пропустит игру заключительного в этом году тура Второй бундеслиги Германии.

Украинский полузащитник «Дуйсбурга» поскользнулся в душе и сломал большой палец левой ноги. К счастью, операция футболисту не понадобится, но он точно не сыграет 17 декабря против дрезденского «Динамо». Также под большим вопросом его участие и в первой игре после зимней паузы — 23 января.

Отметим, что в нынешнем сезоне Тащи провел за «Зебр» 17 матчей, забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.