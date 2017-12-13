Игроки сборной Германии получат по 350 тыс. евро за победу на ЧМ-2018

Стали известны размеры премиальных, которые Немецкий футбольный союз выплатит игрокам сборной Германии по итогам чемпионата мира-2018.



За матчи группового этапа и даже за выход в 1/8 финала никаких денежных поощрений футболисты команды Иоахима Лёва не получат. Премиальные предусмотрены только начиная с четвертьфинала - по 75 тыс. евро каждому. За выход в полуфинал обещаны по 125 тыс. Третье место на мундиале функционеры оценили в 150 тыс, второе - в 200 тыс. Ну а если Бундестим сможет защитить титул и стать пятикратным чемпионом мира, то каждому игроку полагается по 350 тыс. евро (чуть более 11,1 млн грн).