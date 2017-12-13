Зотько может зимой покинуть Валенсию

Украинский защитник «Валенсии» Иван Зотько может покинуть испанский гранд этой зимой и у него уже есть предложение от другого клуба.
Но «летучие мши» не горят желанием отпускать игрока, ведь видят в нем перспективу. Футболист молодежной сборной Украины последний месяц тренируется с первой командой, но играет за вторую команду в Сегунде В.
Сообщается, что в скором времени тренерский штаб планирует включить Зотько в заявку на матч Примеры.
Контракт украинца с Валенсией истекает летом 2018-го. В текущем сезоне Иван сыграл за резервную команду 12 поединков.
Источник — ТК Футбол
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