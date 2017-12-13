Дьемерси МБОКАНИ: «В чемпионате Украины вся борьба еще впереди»

После двух лет аренды в английских клубах нападающий Мбокани вернулся этим летом в «Динамо» и стал основным форвардом команды и лучшим бомбардиром, забив во всех турнирах девять мячей.

- Второе место в чемпионате Украины с небольшим отставанием от «Шахтера», выход в четвертьфинал Кубка Украины и в весеннюю стадию Лиги Европы... Можно ли оценить положительно этот отрезок сезона для «Динамо»?

- Думаю, сейчас результат можно считать положительным. В чемпионате Украины вся борьба за чемпионство еще впереди, в Лиге Европы мы досрочно обеспечили выход из группы. В Кубке Украины пока преодолели только один раунд, но ставим перед собой задачу добраться до финала и вернуть почетный трофей в Киев.

- Поражение от «Янг Бойз» – самое большое разочарование в нынешнем сезоне? Что случилось с командой после уверенной домашней победы?

- Думаю, в ответном матче мы были недостаточно сконцентрированными, держа в голове счет первого матча (3:1 – прим.). Наверное, уже мысленно видели себя в следующем раунде, но случилось так, что футболисты «Янг Бойз» неплохо выглядели в контратаках, забили два мяча и прошли дальше. Это футбол, и такое иногда случается. Хорошо, что мы продолжили выступления в Лиге Европы и делаем это довольно успешно.

- В этом сезоне на поле выходит немало футболистов команды U-21, а некоторые из них уже стали полноценными игроками основного состава. Как оцениваете этот процесс?

- Как для самых молодых игроков, так и для всего клуба это очень полезный опыт, поскольку, тренируясь вместе с первой командой, они обретают уверенность и быстрее прогрессируют в своем развитии. Это будущее «Динамо».

- Большинство своих голов вы забиваете ударами в одно касание преимущественно из пределов вратарской. Это случайность или закономерность?

- Для нападающего важно забивать мячи именно в таких ситуациях, когда защитники не дают много пространства и нужно действовать мгновенно. Поэтому на тренировках я уделяю много времени именно реализации, чтобы во время официальных матчей в нужный момент быть точным и завершить начатое моими партнерами.

- Часто говорят, что для нападающего важно иметь особое чувство гола. Можно ли его как-то развивать?

- Какого-то особого рецепта нет. Главным в игре нападающего является выбор позиции, чтобы предсказать, куда именно полетит мяч, и находиться именно там в нужный момент. Но забитые мячи лично для меня не являются самоцелью, главное – чтобы побеждала команда.

- Вы пришли в «Динамо» в 2013 году. Вам пришлось поработать под руководством выдающихся в прошлом нападающих Олега Блохина и Сергея Реброва. Сейчас среди тренеров Максим Шацких, который является одним из лучших бомбардиров чемпионата Украины. Удалось чему-то научиться у них?

- Прибыв в «Динамо», я узнал, что Олег Блохин, тогдашний наставник команды, является легендой не только клуба, но и всей Украины. Конечно, он подсказывал мне кое-что. Сейчас аналогичная ситуация с Максимом Шацких.

- В чем отличие Александра Хацкевича от предшественников?

- Не хотел бы говорить о предыдущих тренерах. Сейчас мы работаем вместе с Александром Хацкевичем, и, на мой взгляд, тактика, которую он применяет, позволяет достигать результата.

- Клубы, за которые вы выступали в Англии («Норвич», «Халл Сити»), боролись за сохранение места в лиге. Насколько этот опыт был полезным для вас как для нападающего?

- Играть в чемпионате Англии было моей мечтой, поэтому сам факт выступлений там стал для меня определенным достижением. В «Норвиче» сначала дела шли довольно неплохо, но под конец чемпионата не смогли достичь нужного результата. Такая же ситуация была и в «Халл Сити». Несмотря на не слишком удачные результаты, самое главное, что за два года выступлений в Англии я получил бесценный опыт.

- Страница национальной сборной для вас перевернута? Решение о завершении выступлений за сборную менять не собираетесь?

- Да, я окончательно завершил выступления за национальную команду. На самом деле, обсуждать в дальнейшем эту тему мне не хотелось бы. Конечно, я слежу за выступлениями команды по телевидению. Жаль, что не попали на Кубок мира. Теперь следует сделать правильные выводы и сконцентрироваться на выступлении в квалификации к следующему Кубку Африки.