Андрей ПАВЕЛКО: «Систему видеоповторов протестируем уже в феврале»

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, что уже в феврале в Украине протестируют систему видеоповторов.

«Эта система уже показала свои преимущества в Италии и Германии. Она должна быть в Украине. Как только у нас появилась возможность, мы подали заявку на ее внедрение, еще полгода назад.

Несколько дней назад мы получили ответ, что можем подать заявку на тестирование и внедрение этой системы.

Приятно, что комитет арбитров поддержал эту идею. Если все будет хорошо, эта система будет тестироваться на уже февральских сборах арбитров, и наши арбитры будут проходить обучение», – сказал Павелко.