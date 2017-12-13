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Андрей ПАВЕЛКО: «Систему видеоповторов протестируем уже в феврале»

Президент ФФУ – о введении системы «Видео ассистент»

  • 13.12.2017 15:42
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ФФУ. Андрей Павелко
© ФФУ. Андрей Павелко

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал, что уже в феврале в Украине протестируют систему видеоповторов. 

«Эта система уже показала свои преимущества в Италии и Германии. Она должна быть в Украине. Как только у нас появилась возможность, мы подали заявку на ее внедрение, еще полгода назад.

Несколько дней назад мы получили ответ, что можем подать заявку на тестирование и внедрение этой системы.

Приятно, что комитет арбитров поддержал эту идею. Если все будет хорошо, эта система будет тестироваться на уже февральских сборах арбитров, и наши арбитры будут проходить обучение», – сказал Павелко. 

 

Источник — ТК Футбол

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