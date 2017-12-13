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Логотипы финалов Лиги чемпионов: от Лондона до Киева

Sport.ua собрал вместе все логотипы финальных матчей Лиги чемпионов

  • 13.12.2017 15:20
  • 776 просмотров
  • 5 комментария
Метки
ФФУ
© ФФУ

Вчера в Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов -2018, который состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая. Sport.ua собрал все логотипы финалов самого престижного трофея Старого Света, начиная с 1992-го года. Нужно отметить, что лого финала в Киеве явно не самое худшее, но и логотипы, которые можно назвать настоящими шедеврами. Согласны?

Итак, начнем в хронологическом порядке.

1992-й год. Лондон

1993-й год. Мюнхен

1994-й год. Афины

1995-й год. Вена

1996-й год. Рим

1997-й год. Мюнхен

1998-й год. Амстердам

1999-й год. Барселона

2000-й год. Париж

2001-й год. Милан

2002-й год. Глазго.

2003-й год. Манчестер

2004-й год. Гельзенкирхен

2005-й год. Стамбул

2006-й год. Париж

2007-й год. Афины

2008-й год. Москва.

2009-й год. Рим

2010-й год. Мадрид

2011-й год. Лондон

2012-й год. Мюнхен

2013-й год. Лондон

2014-й год. Лиссабон

2015-й год. Берлин

2016-й год. Милан

2017-й год. Кардифф

2018-й год. Киев

Автор — Сергей Цыба, Sport.ua

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 13.12.2017 15:36
    0
    Лого 10 и 11 г.г. перепутали местами.
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    alvesh
    online
      alvesh, 13.12.2017 15:49
    +1
    karaim2011, 13.12.2017 15:36
    Лого 10 и 11 г.г. перепутали местами.
    Поменяли, спасибо
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    vaz21061982
    online
      vaz21061982, 13.12.2017 16:03
    +1
    98 99 бред
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    jackie9
    online
      jackie9, 13.12.2017 16:08
    +1
    Как по мне у нас не хуже лого. Мне даже нравится
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    Kolgena
    online
    Kolgena, 13.12.2017 16:18
    0
    vaz21061982, 13.12.2017 16:03
    98 99 бред
    Люди как видят картинку так и делают ))) одни с мультиками, другие нечетко )))
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