Логотипы финалов Лиги чемпионов: от Лондона до Киева

Вчера в Киеве представили логотип финала Лиги чемпионов -2018, который состоится на НСК «Олимпийский» 26 мая. Sport.ua собрал все логотипы финалов самого престижного трофея Старого Света, начиная с 1992-го года. Нужно отметить, что лого финала в Киеве явно не самое худшее, но и логотипы, которые можно назвать настоящими шедеврами. Согласны?
Итак, начнем в хронологическом порядке.
1992-й год. Лондон
1993-й год. Мюнхен
1994-й год. Афины
1995-й год. Вена
1996-й год. Рим
1997-й год. Мюнхен
1998-й год. Амстердам
1999-й год. Барселона
2000-й год. Париж
2001-й год. Милан
2002-й год. Глазго.
2003-й год. Манчестер
2004-й год. Гельзенкирхен
2005-й год. Стамбул
2006-й год. Париж
2007-й год. Афины
2008-й год. Москва.
2009-й год. Рим
2010-й год. Мадрид
2011-й год. Лондон
2012-й год. Мюнхен
2013-й год. Лондон
2014-й год. Лиссабон
2015-й год. Берлин
2016-й год. Милан
2017-й год. Кардифф
2018-й год. Киев
Автор — Сергей Цыба, Sport.ua
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