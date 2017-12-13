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Билеты на матч Шахтер – Рома поступят в продажу с 15 декабря

Приоритетное право покупки получат владельцы абонементов

  • 13.12.2017 14:58
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Метки
ФК Шахтер Донецк
© ФК Шахтер Донецк

Билеты на домашний поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» появятся в продаже 15 декабря. Реализация билетов пройдет в несколько этапов:

1-й этап (с 15 декабря)
Приоритетное право покупки в кассах ОСК «Металлист» получат владельцы абонементов – 2017/18. Билеты на сезонные места будут забронированы (их можно выкупить) до 25 декабря, после чего поступят в свободную продажу.

Каждый владелец абонемента вправе приобрести 1 билет на свое место или другое свободное со скидкой 20% и еще 3 дополнительно по цене свободной продажи.

2-й этап (18–19 декабря)
Реализация в кассах ОСК «Металлист» для владельцев карт Fan ID (обязательное условие – минимум один посещенный матч «Шахтера» в сезоне). На 1 карту такой болельщик сможет приобрести 4 билета.

3-й этап (с 18 декабря)
Свободная продажа онлайн.

Стоимость билетов категорий Standard – от 80 до 600 гривен.

Напомним, поединок «Шахтер» – «Рома» состоится в Харькове 21 февраля 2018 года.

Источник — ФК Шахтер

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