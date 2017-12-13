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ПРИЕМОВ: В Иране на тренировках резали барана, смазывали бутсы кровью

Полузащитник «Олимпика» – о ритуалах, которые соблюдались в «Персеполисе»

  • 13.12.2017 14:24
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  • 1 комментария
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ФК Олимпик. Владимир Приемов
© ФК Олимпик. Владимир Приемов

Полузащитник донецкого «Олимпика» Владимир Приемов рассказал об особенностях игры в иранском «Персеполисе».

«Там много ритуалов. Можно сказать, ритуал на ритуале. Бывало, на тренировке резали барана. Некоторые игроки смазывали бутсы его кровью, считается, что это приносит удачу. Перед игрой читали отрезок из Корана. Мы, легионеры, относились к этому вполне спокойно.

Там вообще каждый едет, как хочет, не соблюдает никаких правил, поэтому доехать на тренировку иногда было сложно. А вот тренировки все были интересные и продуманные, к тренировочному процессу не было вообще никаких вопросов.

Зарплата в «Персеполисе» выше, чем в средней команде. Интересно, что иранские игроки зарабатывали больше, чем мы, легионеры. Некоторые сборники получают сумму, в разы превышающую 10 тысяч долларов. Наверное, поэтому иранцы не едут играть в другие страны», – сказал Приемов.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    lenares83
    online
      lenares83, 13.12.2017 14:41
    0
    Думал резали барана чтобы поесть шашлыка.
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