Жены игроков Шахтера подарили новогодний праздник детям из Охматдета

Жены игроков «Шахтера» посетили детей, которые находятся на лечении в «Охматдете» и устроили им настоящий новогодний праздник Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными героями и новогодними сюрпризами.
Напомним, 26 октября в Киеве состоялся благотворительный вечер, организаторами которого выступиола «Charity Team» – благотворительная организация, в которую объединились жены и девушки игроков «Шахтера. На подарки детям было собрано 200 тысяч гривен.
Источник — Сегодня Спорт
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