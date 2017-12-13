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Жены игроков Шахтера подарили новогодний праздник детям из Охматдета

Деньги были собранны во время благотворительного вечера, который прошел в Киеве 26 октября

  • 13.12.2017 14:11
  • 406 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Сегодня
© Сегодня

Жены игроков «Шахтера» посетили детей, которые находятся на лечении в «Охматдете» и устроили им настоящий новогодний праздник Дедом Морозом и Снегурочкой, сказочными героями и новогодними сюрпризами.

Напомним, 26 октября в Киеве состоялся благотворительный вечер, организаторами которого выступиола «Charity Team» – благотворительная организация, в которую объединились жены и девушки игроков «Шахтера. На подарки детям было собрано 200 тысяч гривен.

Источник — Сегодня Спорт

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Комментарии
    karaim2011
    online
    karaim2011, 13.12.2017 14:28
    +7
    Молодцы!
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    Mykhailo Stepanov
    online
      Mykhailo Stepanov, 13.12.2017 14:35
    -5
    а чего так рано? хотели раньше чем жены ДК?))
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    karaim2011
    online
    karaim2011, 13.12.2017 14:44
    +2
    Mykhailo Stepanov, 13.12.2017 14:35
    а чего так рано? хотели раньше чем жены ДК?))

    Какая разница когда? Главное - пришли и сделали! В этом деле - никогда не поздно!
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