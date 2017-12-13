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Позитивні емоції футболу

Фотозвіт про Кубок легенд за участі ветеранської збірної України

  • 13.12.2017 14:10
  • 209 просмотров
  • 1 комментария
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Позитивні емоції футболу
Коли на поле виходять гравці, за плечима яких багата на події кар’єра, спостерігати за їхніми діями – одне задоволення. До майстерності, яка з роками не зникає, додається тонке почуття гумору, що виливається у невпинний потік  футбольних дотепів. Відчути емоції, що панували на «Кубку Легенд», який цього уїк-енду відбувся у Флориді і завершився тріумфом національної збірної України серед ветеранів, пропонує у своєму фото-репортажі Олександр Гливинський:
 
«А я пов’язочку поправлю» - два капітана збірної ветеранів

 
«Хлопці, peace! - я капітан першого тайму»

 
«От зараз як проб’ю в дев’яточку!»

Васильович весь у грі

«Хлопці, дивіться, як я вмію»

Чергова «горбушка» від Юрія Максимова

 
«Ви щось сказали?» 

«Йди-но сюди, Друзяко!»

«Ай ти, срце, моє!»

«Я на лавочке сижу, шерстяной костюм держу…»

Максимов – Склярову:  «Ви не із британської «Прем’єр-ліги?»

Хто сказав, що забігання не для ветеранів?

 
Тренерський дует Дем’яненко-Лозинський  бачить на 360

 
М’яч можна використовувати у різний спосіб

«Тримай мене, а падаю» 

«Ворота на замку»

«Ох і передачку я зараз заряджу…»

«Дякую за гру, друже!»

Источник — Sport.ua

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