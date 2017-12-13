Позитивні емоції футболу

Коли на поле виходять гравці, за плечима яких багата на події кар’єра, спостерігати за їхніми діями – одне задоволення. До майстерності, яка з роками не зникає, додається тонке почуття гумору, що виливається у невпинний потік футбольних дотепів. Відчути емоції, що панували на «Кубку Легенд», який цього уїк-енду відбувся у Флориді і завершився тріумфом національної збірної України серед ветеранів, пропонує у своєму фото-репортажі Олександр Гливинський:
«А я пов’язочку поправлю» - два капітана збірної ветеранів
«Хлопці, peace! - я капітан першого тайму»
«От зараз як проб’ю в дев’яточку!»
Васильович весь у грі
«Хлопці, дивіться, як я вмію»
Чергова «горбушка» від Юрія Максимова
«Ви щось сказали?»
«Йди-но сюди, Друзяко!»
«Ай ти, срце, моє!»
«Я на лавочке сижу, шерстяной костюм держу…»
Максимов – Склярову: «Ви не із британської «Прем’єр-ліги?»
Хто сказав, що забігання не для ветеранів?
Тренерський дует Дем’яненко-Лозинський бачить на 360
М’яч можна використовувати у різний спосіб
«Тримай мене, а падаю»
«Ворота на замку»
«Ох і передачку я зараз заряджу…»
«Дякую за гру, друже!»
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.