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Александр Заваров – кандидат на пост главного тренера Иртыша

Украинский специалист может возглавить клуб их Казахстана

  • 13.12.2017 13:43
  • 311 просмотров
  • 1 комментария
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ФФУ. Александр Заваров
© ФФУ. Александр Заваров

56-летний украинский специалист Александр Заваров является кандидатом на пост главного тренера павлодарского «Иртыша».

Ранее назывались другие претенденты на пост главного тренера казахстанской команды: Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Валерий Карпин и Олег Таран.

Отметим, в ноябре «Иртыш» покинул другой украинский специалист, Вячеслав Грозный.

 

Источник — kazfootball.kz

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