Александр Заваров – кандидат на пост главного тренера Иртыша

56-летний украинский специалист Александр Заваров является кандидатом на пост главного тренера павлодарского «Иртыша».
Ранее назывались другие претенденты на пост главного тренера казахстанской команды: Сергей Ташуев, Ринат Билялетдинов, Илиан Илиев, Арам Восканян, Валерий Карпин и Олег Таран.
Отметим, в ноябре «Иртыш» покинул другой украинский специалист, Вячеслав Грозный.
Источник — kazfootball.kz
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