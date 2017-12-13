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Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не называл Моуриньо «паршивым неудачником»

Наставник «Манчестер Сити» – о конфликте с тренером «Манчестер Юнайтед»

  • 13.12.2017 13:33
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ФК Шахтер, Хосеп Гвардиола
© ФК Шахтер, Хосеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что никогда не называл Жозе Мориньо «паршивым неудачником».

«Нет-нет. Я такого не говорил. Отправляйтесь на «Олд Траффорд» и спрашивайте там. Всегда говорил, что не дам ни одного комментария о том, что делает соперник. После игры я говорю только о том, что делаем мы», – сказал Гвардиола.

Напомним, после Манчестерского дерби футболисты и тренера обеих команд устроили потасовку в подтрибунном помещении «Олд Траффорд», в результате которой Жозе Мориньо получил удар пластиковой бутылкой с водой по голове.

Источник — Goal.com

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