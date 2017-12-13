Пеп ГВАРДИОЛА: «Никогда не называл Моуриньо «паршивым неудачником»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что никогда не называл Жозе Мориньо «паршивым неудачником».
«Нет-нет. Я такого не говорил. Отправляйтесь на «Олд Траффорд» и спрашивайте там. Всегда говорил, что не дам ни одного комментария о том, что делает соперник. После игры я говорю только о том, что делаем мы», – сказал Гвардиола.
Напомним, после Манчестерского дерби футболисты и тренера обеих команд устроили потасовку в подтрибунном помещении «Олд Траффорд», в результате которой Жозе Мориньо получил удар пластиковой бутылкой с водой по голове.
Источник — Goal.com
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.