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UA:Перший покажет полуфинал и финал Клубного чемпионата мира

Трансляция полуфинала состоится сегодня в 19:00, финала и матча за 3-е место – 16 декабря

  • 13.12.2017 13:17
  • 1302 просмотров
  • 2 комментария
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UA:Перший покажет полуфинал и финал Клубного чемпионата мира

Украинские болельщики футбола смогут следить за главными матчами Клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.

Трансляция поединков запланировала на телеканале UA:Перший.

Расписание трансляций:

13 декабря

19:00 – «Аль Джазира» – «Реал Мадрид» - второй полуфинал

16 декабря

16:40 – Матч за 3-е место
18:55 – Финал

Напомним, вчера в первом полуфинальном матче «Гремио» в дополнительное время обыграл «Пачуку».

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    kief
    online
      kief, 13.12.2017 13:55
    0
    если без комментаторов, то можно и посмотреть...
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    moris24
    online
      moris24, 13.12.2017 14:33
    0
    kief, 13.12.2017 13:55
    если без комментаторов, то можно и посмотреть...
    Чего???? Если будет Столярчук то вполне можно смотреть. А если там всякие Савелий, Дерепа то полный провал .
    Ссылка
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