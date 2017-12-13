UA:Перший покажет полуфинал и финал Клубного чемпионата мира

Украинские болельщики футбола смогут следить за главными матчами Клубного чемпионата мира, который проходит в ОАЭ.
Трансляция поединков запланировала на телеканале UA:Перший.
Расписание трансляций:
13 декабря
19:00 – «Аль Джазира» – «Реал Мадрид» - второй полуфинал
16 декабря
16:40 – Матч за 3-е место
18:55 – Финал
Напомним, вчера в первом полуфинальном матче «Гремио» в дополнительное время обыграл «Пачуку».
Источник — Sport.ua
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