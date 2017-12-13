Шахтер поборется с Динамо за хавбека Ботошани

Полузащитника «Ботошани» Олимпиу Моруцан попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».
Сообщается, что «горняки» проявляют интерес к 18-летнему полузащитнику и готовы предложить более выгодные финансовые условия, чем румынские клубы «Стяуа» и «Клуж», которые также пытаются заполучить талантливого хавбека.
Напомним, киевское «Динамо» также проявляло интерес к Моруцану. Речь шла о предложении в 1,5 миллиона евро.
Источник — Gazeta Sporturilor
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