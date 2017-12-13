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Шахтер поборется с Динамо за хавбека Ботошани

Олимпиу Моруцан попал в сферу интересов лидеров украинского первенства

  • 13.12.2017 12:58
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  • 1 комментария
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ФК Ботошани. Олимпиу Морутан
© ФК Ботошани. Олимпиу Морутан

Полузащитника «Ботошани» Олимпиу Моруцан попал в сферу интересов донецкого «Шахтера».

Сообщается, что «горняки» проявляют интерес к 18-летнему полузащитнику и готовы предложить более выгодные финансовые условия, чем румынские клубы «Стяуа» и «Клуж», которые также пытаются заполучить талантливого хавбека.

Напомним, киевское «Динамо» также проявляло интерес к Моруцану. Речь шла о предложении в 1,5 миллиона евро.

Источник — Gazeta Sporturilor

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Комментарии
    zahar-skarceni1979
    online
      zahar-skarceni1979, 13.12.2017 13:06
    0
    Еслина самом деле нужный игрок то румыны и Динамо нам не конкуренты!!!ВЫБЕРЕТ ШАХТЕР!НО НУЖЭН ЛИ ОН НАМ ИЛИ ЭТО УТКА ОТ СПОРТ ЮА!?!?
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