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Футболисты Шахтера реже всех нарушали правила в чемпионате Украины

На втором месте «Мариуполь», на третьем – «Олимпик»

  • 13.12.2017 12:36
  • 285 просмотров
  • 4 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Фред
© ФК Шахтер Донецк. Фред

Футболисты донецкого «Шахтера» реже всех нарушали правила в первой части текущего чемпионата Украины. В 19-ти турах «горняки» сделали это всего 264 раза — в среднем по 13,9 за игру. При этом у футболистов Паулу Фонсеки 57 суммарных карточек. Впрочем, многие из них были показаны за недисциплинированное поведение, которое тяжело измерить какими-то цифрами.

Нарушения правил в текущем чемпионате Украины (в среднем за игру)

1.

Шахтер

13,9

2.

Мариуполь

14,3

3.

Олимпик

14,4

4.

Верес

14,7

5.

Динамо

14,9

6.

Сталь

15,4

7.

Заря

16,2

8.

Черноморец

16,3

9.

Зирка

16,8

10.

Ворскла

16,9

11.

Александрия

19,5

12.

Карпаты

20,8

 

Источник — zbirna.com

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Комментарии
    karaim2011
    karaim2011, 13.12.2017 12:39
    +2
    "При этом у футболистов Паулу Фонсеки 57 суммарных карточек. Впрочем, многие из них были показаны за недисциплинированное поведение, которое тяжело измерить какими-то цифрами."

    Впрочем, ничего нового...
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    heroyam
    online
      heroyam, 13.12.2017 12:48
    -1
    гриша сурок не умеет чесно побеждать
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    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.12.2017 13:03
    +1
    А может всё проще? Не всех одинаково судят?
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    Leon Leon
    online
      Leon Leon, 13.12.2017 13:17
    0
    Посмотрел на первую тройку и подумал:
    -может судьи по какой то причине меньше свистят "отдельным"клубам?
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