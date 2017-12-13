Футболисты Шахтера реже всех нарушали правила в чемпионате Украины

Футболисты донецкого «Шахтера» реже всех нарушали правила в первой части текущего чемпионата Украины. В 19-ти турах «горняки» сделали это всего 264 раза — в среднем по 13,9 за игру. При этом у футболистов Паулу Фонсеки 57 суммарных карточек. Впрочем, многие из них были показаны за недисциплинированное поведение, которое тяжело измерить какими-то цифрами.
Нарушения правил в текущем чемпионате Украины (в среднем за игру)
|
1.
|
Шахтер
|
13,9
|
2.
|
Мариуполь
|
14,3
|
3.
|
Олимпик
|
14,4
|
4.
|
Верес
|
14,7
|
5.
|
Динамо
|
14,9
|
6.
|
Сталь
|
15,4
|
7.
|
Заря
|
16,2
|
8.
|
Черноморец
|
16,3
|
9.
|
Зирка
|
16,8
|
10.
|
Ворскла
|
16,9
|
11.
|
Александрия
|
19,5
|
12.
|
Карпаты
|
20,8
Источник — zbirna.com
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Впрочем, ничего нового...
-может судьи по какой то причине меньше свистят "отдельным"клубам?
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