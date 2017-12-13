Футболисты Шахтера реже всех нарушали правила в чемпионате Украины

Футболисты донецкого «Шахтера» реже всех нарушали правила в первой части текущего чемпионата Украины. В 19-ти турах «горняки» сделали это всего 264 раза — в среднем по 13,9 за игру. При этом у футболистов Паулу Фонсеки 57 суммарных карточек. Впрочем, многие из них были показаны за недисциплинированное поведение, которое тяжело измерить какими-то цифрами.

Нарушения правил в текущем чемпионате Украины (в среднем за игру)