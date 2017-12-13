ДУЛУБ: Покину Одессу, если поступит предложение развивать сильный клуб

Главный тренер «Черноморца» Олег Дулуб рассказал о возможном уходе из клуба.

«Мой уход из Одессы может случиться, если мне поступит предложение от сильного клуба, когда даже финансовая составляющая уйдет на второй план. Клуба, в котором я увижу очень глубокую перспективу развития. Мне интересно выстраивание системы, модели клубной структуры – начиная с первой команды и двигаясь по вертикали вниз, до академии.

Подведение всех команд под единую систему подготовки, с расписыванием всех этапов до мельчайших подробностей – это творческий процесс. Иногда ловил себя на мысли, что сейчас я многое делаю «на автомате». Спасение клубов в высшем дивизионе – это хорошо. Но мне, как человеку творческому, хочется что-то творить, выдумывать, делать глобально, подводить все команды под единую философию клуба и игры», – сказал Дулуб.

«То, что я назвал выше, в свое время заинтересовало Петра Петровича (почетного президента «Карпат» Дыминского. – прим). Жаль, что семейные обстоятельства вынудили меня уйти из Львова. Через год, сейчас, думаю, что «Карпаты» были бы совсем на другом месте, если бы мне удалось продолжить работу», – добавил белорусский тренер.