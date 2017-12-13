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ВИДЕО ДНЯ. Невероятный гол капитана сборной Японии с центра поля

Ген Седзи принес победу своей команде над Китаем в матче финального раунда Кубка Восточной Азии

  • 13.12.2017 11:54
  • 1510 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Ген Седзи
© Getty Images. Ген Седзи

Сборная Японии переиграла Китай в матче финального раунда Кубка Восточной Азии. Поединок завершился со счетом 2:1, но больше всего запомнился вторым голом японцев.

Капитан сборной страны восходящего солнца Ген Седзи увидел, что голкипер соперника немного вышел из ворот, и принял решение ударить с 40 метров. Мяч по невероятной траектории залетел под самую перекладину ворот китайцев. Стоит отметить, что именно этот гол стал победным.

Япония - Китай - 2:1
Голы: Кобаяси, 84 (1:0). Седзи, 88 (2:0). Юй Дабао, 90+4 - с пенальти (2:1).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy_P
    online
      Andy_P, 13.12.2017 13:10
    +1
    Воротник совсем немного вылез. Хз, как он не успел вернуться
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    dudya
    online
      dudya, 13.12.2017 13:15
    0
    Фифа-2002: ЧМ-Корея/Япония - там такие голы по пять раз за матч залетали)
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