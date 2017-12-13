ВИДЕО ДНЯ. Невероятный гол капитана сборной Японии с центра поля

Сборная Японии переиграла Китай в матче финального раунда Кубка Восточной Азии. Поединок завершился со счетом 2:1, но больше всего запомнился вторым голом японцев.
Капитан сборной страны восходящего солнца Ген Седзи увидел, что голкипер соперника немного вышел из ворот, и принял решение ударить с 40 метров. Мяч по невероятной траектории залетел под самую перекладину ворот китайцев. Стоит отметить, что именно этот гол стал победным.
Япония - Китай - 2:1
Голы: Кобаяси, 84 (1:0). Седзи, 88 (2:0). Юй Дабао, 90+4 - с пенальти (2:1).
Mega goal from Gen Shoji!— Mundial JPN (@MundialJPN) 12 грудня 2017 р.
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Источник — Sport.ua
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