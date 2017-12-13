КУЗНЕЦОВ: «Шапаренко только дали шанс и он сразу же попал в основу»

Главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов, подводя итоги первой части сезона, оценил игру молодых футболистов в УПЛ.

«Сейчас на слуху динамовец Шапаренко, и это не случайно, ведь в Киеве очень сильная академия Ему только дали шанс, и он сразу же попал в основу. Главное теперь, чтобы не затерялся.

Неплохо себя в «Заре» проявляют недавние днепряне Лунин и Лунев. Не сомневаюсь, что скоро появятся и новые имена. Многие команды берут на сборы большую группу молодежи» – сказал Кузнецов.