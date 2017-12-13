Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

КУЗНЕЦОВ: «Шапаренко только дали шанс и он сразу же попал в основу»

Специалист – о молодых футболистах, которые проявили себя в чемпионате Украины

  • 13.12.2017 11:28
  • 139 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ФК Динамо Киев
© ФК Динамо Киев

Главный тренер сборной Украины U-17 Олег Кузнецов, подводя итоги первой части сезона, оценил игру молодых футболистов в УПЛ.

«Сейчас на слуху динамовец Шапаренко, и это не случайно, ведь в Киеве очень сильная академия Ему только дали шанс, и он сразу же попал в основу. Главное теперь, чтобы не затерялся.

Неплохо себя в «Заре» проявляют недавние днепряне Лунин и Лунев. Не сомневаюсь, что скоро появятся и новые имена. Многие команды берут на сборы большую группу молодежи» – сказал Кузнецов.

Источник — Вести

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.