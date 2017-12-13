Жозе МОУРИНЬО: «Почему вы так не любите Борнмут?»

На пресс-конференции Жозе прокомментировал возможное наказание, которое последует за дракой в тоннеле, а также выразил журналистам свое недовольство тем, что их интересовал только инцидент после дерби, а не предстоящий матч с «Борнмутом».



Вы не считаете, что после поражения в дерби, вам стоит переключится на Лигу Чемпионов, и победа в этом турнире является более реалистичной целью, чем чемпионство?

Я уже говорил вам об этом. В матче против «Борнмута» у нас есть 50%-й шанс на победу, и мы постараемся сделать всё возможное, чтобы превратить его в 100% и получить три очка. После этого мы постараемся проделать то же самое в матче с «Вест Бромвичем», затем самым важным турниром для нас станет Кубок Лиги, потому что мы сыграем «Бристолем», и так далее. К матчам Лиги Чемпионов мы вернемся только в феврале-марте, когда это время придет, этот турнир автоматически станет для нас самым важным.



Вы разочарованы формой Лукаку?

Нет, не разочарован. Я очень доволен Ромелу.



Учитывая тот факт, что ФА может наказать «Юнайтед»...

Наказать кого?



После расследования инцидента в тоннеле…

Мне кажется вы работаете на какой-то другой клуб, а не на прессу…



Если выяснится, что это Лукаку бросил бутылку, вы будете его защищать?

Выдвигайте обвинения, предъявляйте доказательства и наказывайте его.



Вы уверены, что ваши игроки вели себя правильно?

Я знаю это. Это не вопрос уверенности, я это знаю.



После завершения пресс-конференции Жозе проходил мимо журналистов и сказал им: «Почему вы так не любите «Борнмут»? Почему вы их совсем не уважаете? Вы не считаете, что они могут приехать на «Олд Траффорд» и хорошо сыграть? Никакого уважения ни к Эдди Хау, ни к его игрокам».