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Дмитро ЧИГРИНСЬКИЙ: «Спробуємо зіпсувати нерви Динамо»

Український захисник АЕКа – про майбутнє протистояння з українською командою на євроарені

  • 13.12.2017 10:58
  • 440 просмотров
  • 1 комментария
Метки
АЕК
© АЕК

Український легіонер АЕКа Дмитро Чигринский розповів як у грецькій команді ставляться до протистояння із київським «Динамо» в 1/16 Ліги Європи.

– Після того, як АЕК оформив вихід у плей-офф, я зрозумів, що «Динамо» – у списку наших потенційних суперників. Обговорював цей варіант із партнерами. Готувалися до серйозного опонента, адже у своїй групі АЕК посів друге місце, тож ми виходили на клуби з Ліги чемпіонів або переможців квартетів у Лізі Європи. Коротко пройшлися по кожній команді.

Мої одноклубники з великою повагою ставляться до «Динамо». Я помічаю це не вперше. Ще коли потрапив в АЕК, звернув увагу на те, наскільки в Греції поважають «Шахтар» і «Динамо». Тут серйозно слідкують за нашими командами. Українські гранди мають хороший імідж. «Гірників» оцінюють трішки вище. Все-таки успіхи в Лізі чемпіонів і перемога у фіналі Кубка УЄФА справили на греків велике враження. Але й «Динамо» не скидають з рахунків.

Після жеребкування у команді відбулося коротке обговорення нового суперника. На щось більше не було часу

– Чи всіх в АЕКу влаштовує «Динамо»?
– Ми просто задоволені тим, що пройшли груповий етап і дісталися до 1/16 фіналу. АЕКу було б цікаво зіграти з будь-якою командою. Випало «Динамо» – ми їх оцінюємо так само високо, як інших суперників. Для нас вони – фаворити. Тому на цю дуель в АЕКа буде супернастрій.

Але зараз у Греції не так, як в Україні, де настала зимова пауза і можна оцінювати жереб. Наш тренер Маноло Хіменес одразу сказав: «Ще дуже багато часу до матчу з «Динамо». Ми встигнемо підготуватись». Наразі у команди щільний графік: перед невеличкою різдвяною паузою належить провести ігри в чемпіонаті і Кубку Греції. Зрештою, з партнерами ми ще поговоримо про «Динамо». А от від тренерського штабу навряд чи варто найближчим часом очікувати якоїсь інформації.

Источник — Футбол 24

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Комментарии
    olgorl
    online
      olgorl, 13.12.2017 11:24
    -3
    Красавчеги! Та по весне от леблядей один пшик останется. Можете их зипсувати по самое нехочу. Причем лёгко!
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