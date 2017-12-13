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Олександрія надала допомогу тяжкохворій дитині

Кошти, отримані від продажу квитків на матч з «Динамо», «городяни» перевели на благодійність

  • 13.12.2017 10:44
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Олександрія надала допомогу тяжкохворій дитині
Благодійницька та спонсорська  діяльність є невід’ємною частиною соціальної роботи футбольного клубу «Олександрія».
 
Організація проведень футбольних турнірів для школярів, проведення культурно-мистецьких заходів для молоді, піклування про ветеранів, підтримка талановитої молоді, підтримка людей, які потребують невідкладної медичної допомоги.
 
Дізнавшись, що учениця олександрійської школи №17 Софійка Скубій з важкою хворобою потребує невідкладної медичної допомоги та фінансової підтримки, футбольний клуб прийняв рішення переказати кошти, отриманні від продажу квитків на матч ФК «Олександрія» - ФК «Динамо» (Київ) на лікування дитини.
 
Узгодивши з мамою Софії,  Лідією Сергіївною, фінансові витрати на лікування та реабілітацію дитини, футбольний клуб узяв на себе основну частину фінансової допомоги і переказав кошти, необхідні для лікувального процесу.

Источник — ФК Александрия

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