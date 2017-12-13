Олександрія надала допомогу тяжкохворій дитині

Благодійницька та спонсорська діяльність є невід’ємною частиною соціальної роботи футбольного клубу «Олександрія».

Організація проведень футбольних турнірів для школярів, проведення культурно-мистецьких заходів для молоді, піклування про ветеранів, підтримка талановитої молоді, підтримка людей, які потребують невідкладної медичної допомоги.

Дізнавшись, що учениця олександрійської школи №17 Софійка Скубій з важкою хворобою потребує невідкладної медичної допомоги та фінансової підтримки, футбольний клуб прийняв рішення переказати кошти, отриманні від продажу квитків на матч ФК «Олександрія» - ФК «Динамо» (Київ) на лікування дитини.

Узгодивши з мамою Софії, Лідією Сергіївною, фінансові витрати на лікування та реабілітацію дитини, футбольний клуб узяв на себе основну частину фінансової допомоги і переказав кошти, необхідні для лікувального процесу.