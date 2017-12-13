Три игрока покинули одесскую Жемчужину

ФК «Жемчужина» прекратила сотрудничество с Артемом Кулишенко, Вячеславом Акимовым и Максимом Вдовиченко. Контракты с ними были расторгнуты по взаимному согласию сторон.
Артем Кулишенко провел в составе «Жемчужины» 15 игр в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.
Вячеслав Акимов провел в составе «Жемчужины» 21 игру и забил 1 гол в чемпионате, и 2 игры в Кубке Украины.
Максим Вдовиченко провел в составе «Жемчужины» 29 игр, забив 1 гол в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.
Источник — ФК Жемчужина Одесса
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.