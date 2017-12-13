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Три игрока покинули одесскую Жемчужину

Кулишенко, Акимов и Вдовиченко стали свободными агентами

  • 13.12.2017 10:20
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Метки
ФК Жемчужина
© ФК Жемчужина
ФК «Жемчужина» прекратила сотрудничество с Артемом Кулишенко, Вячеславом Акимовым и Максимом Вдовиченко.  Контракты с ними были расторгнуты по взаимному согласию сторон.
 
Артем Кулишенко провел в составе «Жемчужины» 15 игр в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.
 
Вячеслав Акимов провел в составе «Жемчужины» 21 игру и забил 1 гол в чемпионате, и 2 игры в Кубке Украины.
 
Максим Вдовиченко провел в составе «Жемчужины» 29 игр, забив 1 гол в чемпионате и одну игру в Кубке Украины.
 

Источник — ФК Жемчужина Одесса

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