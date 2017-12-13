Артем ЯШКИН: «Натурализация дает только временный результат»

Экс-полузащитник «Динамо» Артем Яшкин, который в начале «нулевых» принял украинское гражданство, поделился мнением о натурализации футболистов.

— Не так давно в сборной Украины заиграли Марлоса, теперь говорят в этом же ключе о Мораесе. Как вы относитесь к натурализации?

— Как раз мне, как уроженцу России, такой вопрос и нужно задавать (смеется). Я считаю, что у нас сейчас есть футболисты, которые могут играть. А через несколько лет их должно быть на порядок больше. Академии работают, школы работают, результаты есть. Натурализация — это самый быстрый путь достижения результата. Не так сложно задействовать иностранца, чтобы он на какое-то время принес пользу, а что дальше?

Я думаю, что нужно чуть-чуть подождать. Нападающие у нас есть, полузащитники и вингеры тоже, но они все еще молодые, формируются и ищут себя. Не только от детских тренеров зависит развитие молодых игроков. Еще ведь есть команды U-19, U-21. Многие парни хороши на уровне юношей, а дальше теряются. Вот над этим и нужно работать.