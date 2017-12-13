Фернандо ТОРРЕС: «Надеюсь, это не последний мой сезон в Атлетико»

Фернандо Торрес отклонил спекуляции о том, что он намерен покинуть «Атлетико» уже в январе, и заявил, что хочет провести в родном клубе еще много лет.



«Надеюсь, это не последний мой сезон в «Атлетико». Я хочу провести здесь еще много лет. Меня мотивирует то, что каждый следующий матч может стать моим последним. Именно так я и подхожу к каждой игре – словно она моя последняя», – признался Торрес.



В текущем сезоне Торрес провел за Атлетико 15 матчей во всех турнирах, три из которых в стартовом составе, и отметился одной результативной передачей.



Срок его контракта с «матрасниками» истекает летом 2018-го года.