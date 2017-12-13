Аль-Джазира — Реал Мадрид. LIVE с 19:00

Сегодня в 14-м по счету Клубном чемпионате мира стартует победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал». За выход в финал команда Зидана поспорит с победителем чемпионата ОАЭ - «Аль-Джазирой». Клуб из Абу-Даби в этом году второй раз в истории выиграл чемпионат своей страны, но как представитель страны-организатора попал в «тусовку» сильнейших.

Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка. Начало — в 19:00. Не пропустите!