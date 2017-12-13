Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Аль-Джазира — Реал Мадрид. LIVE с 19:00

Текстовая трансляция полуфинала Клубного чемпионата мира

  • 13.12.2017 09:53
  • 177 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images
Сегодня в 14-м по счету Клубном чемпионате мира стартует победитель Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал». За выход в финал команда Зидана поспорит с победителем чемпионата ОАЭ - «Аль-Джазирой». Клуб из Абу-Даби в этом году второй раз в истории выиграл чемпионат своей страны, но как представитель страны-организатора попал в «тусовку» сильнейших. 
 
Наш портал проведет текстовую трансляцию поединка. Начало — в 19:00. Не пропустите!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.