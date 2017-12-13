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Поступаленко покидает Олимпик

Игрок попрощался с командой в социальных сетях

  • 13.12.2017 09:52
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  • 0 комментария
Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Антон Поступаленко покидает команду после первой части сезона, о чем сообщил в социальных сетях:

«Спасибо ФК «Олимпик» за это время! Приходится прощаться, удачи вам!», - написал футболист у себя в Instagram.

В нынешнем сезоне Поступаленко провел за «олимпийцев» 10 матчей.

Где продолжит карьеру 29-летний игрок пока неизвестно.

Источник — Sport.ua

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