Поступаленко покидает Олимпик

Полузащитник «Олимпика» Антон Поступаленко покидает команду после первой части сезона, о чем сообщил в социальных сетях:
«Спасибо ФК «Олимпик» за это время! Приходится прощаться, удачи вам!», - написал футболист у себя в Instagram.
В нынешнем сезоне Поступаленко провел за «олимпийцев» 10 матчей.
Где продолжит карьеру 29-летний игрок пока неизвестно.
Источник — Sport.ua
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