Хавбек сборной Колумбии Кардона наказан за расизм

Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона дисквалифицирован на пять матчей за расизм.
В товарищеском матче против Южной Кореи хавбек изобразил узкий разрез глаз, чем спровоцировал потасовку на поле.
Кардона пропустит пять ближайших матчей национальной команды, а также заплатит штраф в размере 20 тысяч франков.
Источник — Sport.ua
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