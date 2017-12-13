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Хавбек сборной Колумбии Кардона наказан за расизм

Игрок дисквалифицирован на пять матчей

  • 13.12.2017 09:31
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Полузащитник сборной Колумбии Эдвин Кардона дисквалифицирован на пять матчей за расизм.

В товарищеском матче против Южной Кореи хавбек изобразил узкий разрез глаз, чем спровоцировал потасовку на поле.

Кардона пропустит пять ближайших матчей национальной команды, а также заплатит штраф в размере 20 тысяч франков.

Источник — Sport.ua

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