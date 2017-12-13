Лиллю запретили подписывать новых игроков

Ты опять пдш

ахахаха))) ещё кто-то верит, что он будет в раисе?))) "Всемирное антидопинговое агентство в ...

Креативность зашкалила. Конкурс на лучший логотип среди болел нельзя было провести с последующим...

Николай НЕСЕНЮК: «Апперкотов Палкина уже давно никто не боится»Известный журналист прокомментиров...

Ещё один типа журналист,а по факту редкостный идиот,вылез.

Вспомни времена Г Суркиса

Не стоит пиарить письку на лысине со второй лиги. Денисов, ты еще Гаденышу отпишись.

Что поделаешь!? Хоть птица, а оказался свиньей неблагодарной.Плюс наследственный склероз.