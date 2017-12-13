Лиллю запретили подписывать новых игроков

Французскому «Лиллю» запретили регистрировать новых игроков из-за нестабильного финансового положения. Такое решение принял директорат французской Лиги на специальном заседании во вторник.
Руководство Лиги не устроили финансовые гарантии клуба, поэтому «догам» запрещено в январское трансферное окно подписывать новых игроков.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.