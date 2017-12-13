Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Лиллю запретили подписывать новых игроков

Ограничения введены из-за нестабильного финансового положения клуба

  • 13.12.2017 09:25
  • 117 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Французскому «Лиллю» запретили регистрировать новых игроков из-за нестабильного финансового положения. Такое решение принял директорат французской Лиги на специальном заседании во вторник.

Руководство Лиги не устроили финансовые гарантии клуба, поэтому «догам» запрещено в январское трансферное окно подписывать новых игроков.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.