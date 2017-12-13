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Карлос ЗАГО: «Шахтер слабее, чем два-три года назад»

Экс-тренер «горняков» - о матче дончан против «Ромы»

  • 13.12.2017 09:12
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Бывший защитник «Ромы», а также ассистент Мирчи Луческу в тренерском штабе «Шахтера» Карлос Антонио Заго поделился своим мнением относительно противостояния между донецкой и римской командами в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В свою бытность футболистом Заго провел в составе «Ромы» четыре сезона (1998/2002), а много позже бразилец отправился в столицу Донбасса, где на на протяжении двух с половиной лет (2013/2015) отвечал за подготовку защитников и был своеобразным проводником между тренером и бразильской диаспорой «Шахтера».

«Шахтер» слабее, чем два-три года назад, когда в команде были Тейшейра, Луис Адриано, играл Срна, который сейчас дисквалифицирован за допинг. Не знаю, как они вышли из группы, обойдя «Наполи», который определенно сильнее.
 
Кто фаворит? «Рома», хоть «Шахтер» и привык играть в еврокубках», — отметил нынешний тренер бразильского клуба «Ювентуд» (серия В) в интервью римскому изданию Il Tempo.

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