КОНТЕ: «Сейчас в чемпионате команда, которую невозможно остановить»

Антонио Конте остался доволен тем, каким образом его команде удалось одержать выездную победу над «Хаддерсфилдом».

«Синие» доминировали на протяжении всего матча и к перерыву вели в счете 2:0 благодаря голам Тьемуэ Бакайоко и редкому для Виллиана результативному удару головой.

В начале второго тайма Педро крученым ударом довел счет до крупного, и даже пропущенный на последних секундах мяч не смог испортить Конте настроение…

«С самого начала мы играли с потрясающим настроем и желанием одержать победу в матче против сильной команды, — комментирует итальянец. — Не забывайте, что «Хаддерсфилд» переиграл «Манчестер Юнайтед» и доставил много проблем «Манчестер Сити», который сумел победить лишь на последних минутах. Поэтому мы должны быть довольны своей игрой».

«Нам необходимо продолжать действовать в этом же духе. Сегодня мои игроки получали удовольствие от игры, доминируя на поле, создавая множество шансов и демонстрируя эффективное взаимодействие в атакующей линии. Мне нравится видеть, как команда играет в такой футбол».

«Сегодня, помимо множества положительных моментов, я увидел и один отрицательный — пропущенный в концовке мяч. Нам необходимо усилить игру в этом аспекте, поскольку для голкипера, защитников и команды в целом всегда важно сыграть на ноль. Но в остальном это был великолепный вечер».

Конте считает, что поражение от «Вест Хэма» было лишь досадной осечкой в период, когда команда демонстрирует хорошую форму в чемпионате

«Такие победы укрепляют нашу уверенность в своих силах, особенно после непростых поражений, какое случилось в игре с «Вест Хэмом». Мы выиграли 7 из последних 9 матчей, 1 раз сыграли вничью на выезде с «Ливерпулем» и уступили лишь «Вест Хэму»«.

«Это большая победа. В теории матч против «Вест Хэма» может показаться более легким испытанием, чем встреча с «Хаддерсфилдом». Но на практике мы проигрываем «Вест Хэму» и сегодня уверенно побеждаем «Хаддерсфилд». У них действительно сильная и хорошо организованная команда с отличным тренером. Одержать победу в Хаддерсфилде нелегко. Но иногда мы сами делаем ситуацию значительно более простой, чем ожидалось».

«Мы занимаем хорошую позицию в чемпионате, но на данный момент здесь есть команда, которую просто невозможно остановить. В противном случае мы бы боролись за титул с «Юнайтед», «Арсеналом», «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»«.

«Это не значит, что мы можем отказаться от попыток догнать их, но в действительности нам приходится рассчитывать на победу в каждой оставшейся игре чемпионата, надеясь на серьезный провал лидера».