УЕФА распределил между клубами 6,4 миллиона евро

«Шахтер», «Динамо» и «Заря» получат на свои счета дополнительные бонусы от УЕФА. Речь идет о средствах, которые были получении организацией за штрафы за нарушение финансового фэйр-плей.
УЕФА собрал штрафов на сумму 6,4 миллиона евро и 5 миллионов из этой сумму распределил между участниками групповых раундов еврокубков. В среднем получается около 78 тысяч евро на команду.
Оставшиеся суммы распределят между участниками квалификации.
Источник — Sport.ua
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