УЕФА распределил между клубами 6,4 миллиона евро

«Шахтер», «Динамо» и «Заря» получат на свои счета дополнительные бонусы от УЕФА. Речь идет о средствах, которые были получении организацией за штрафы за нарушение финансового фэйр-плей.

УЕФА собрал штрафов на сумму 6,4 миллиона евро и 5 миллионов из этой сумму распределил между участниками групповых раундов еврокубков. В среднем получается около 78 тысяч евро на команду.

Оставшиеся суммы распределят между участниками квалификации.