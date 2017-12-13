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УЕФА распределил между клубами 6,4 миллиона евро

Свою долю получат и украинские коллективы

  • 13.12.2017 08:36
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Метки
УЕФА
© УЕФА

«Шахтер», «Динамо» и «Заря» получат на свои счета дополнительные бонусы от УЕФА. Речь идет о средствах, которые были получении организацией за штрафы за нарушение финансового фэйр-плей.

УЕФА собрал штрафов на сумму 6,4 миллиона евро и 5 миллионов из этой сумму распределил между участниками групповых раундов еврокубков. В среднем получается около 78 тысяч евро на команду.

Оставшиеся суммы распределят между участниками квалификации.

Источник — Sport.ua

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