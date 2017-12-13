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Жители Крыма не могут купить билеты на ЧМ-2018

ФИФА заблокировала продажу билетов на турнир крымчанам

  • 13.12.2017 08:21
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Жители Крыма не могут купить билеты на ЧМ-2018

Жители аннексированного Россией Крыма не могут купить билеты на чемпионат мира по футболу, который пройдет следующим летом.

ФИФА на своем официальном сайте заблокировала продажу билетов жителям Крымского полуострова. На попытку заказать билеты интерфейс сайта выдает ошибку. В то же время, билеты все также можно заказать, находясь на территории материковой России. Такая же ситуация была с покупкой билетов на Кубок конфедерации ФИФА, проходивший также в России.

Источник — Sport.ua

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