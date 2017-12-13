КЛИЧКО: В травні очікуємо 100 тисяч туристів на фіналі Ліги чемпіонів

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у презентації логотипу фіналів Ліги чемпіонів УЄФА 2018 на НСК “Олімпійський».



«Напередодні старту Новорічних свят ми презентуємо офіційну символіку фінальних матчів Ліги чемпіонів, які відбудуться у Києві наступного травня і стануть головними спортивними, туристичними подіями нашого міста та всієї країни. І Київ готується до цих подій», - зазначив мер Києва.



Кличко відзначив, що його місія як мера столиці – залучати до столиці якомога більше спортивних, культурних міжнародних подій. «Цього року ми якісно та на високому рівні провели пісенний конкурс Євробачення. Ми довели, що ми в змозі проводити заходи світового рівня: до цього готова міська інфраструктура, в нас є достатні організаційні та фінансові можливості. Тепер готуємося до проведення фінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА», - зазначив Віталій Кличко.



Він зауважив, що під час Євробачення Київ зустрів понад 20 000 туристів та гостей з різних куточків Європи та всього світу. «А в травні наступного року ми очікуємо вже 100 000 туристів та вболівальників. Вони потім стануть амбасадорами Києва і зможуть розповідати у своїх країнах, яке гарне і гостинне наше місто», - підкреслив Київський міський голова.



Кличко наголосив, що завдання для всіх - провести фінали Ліги Чемпіонів на високому рівні. «У нас є всі потужності, сили та команда. Незважаючи на скептицизм, який був перед Євробаченням і іноді лунає зараз щодо проведення Ліги Чемпіонів у Києві, ми зможемо провести на високому рівні цю важливу спортивну подію наступного року», - підкреслив Віталій Кличко.



«Враховуючи те, що Київ проводить все більше міжнародних заходів, у нас відбувається постійне зростання кількості туристів, хочу скористатись нагодою та презентувати наш намір провести відкритий, публічний конкурс на створення міського талісману. Я впевнений, що такий талісман, допоможе краще презентувати наше місто і першою подією, на якій буде використано такий талісман стане Фінал Ліги чемпіонів. Я думаю, що до кінця цього року конкурс на розробку талісману міста Києва буде оголошено», - зазначив Кличко.



Також у рамках підготовки до проведення фіналу Ліги Чемпіонів за програмою Мінрегіонбуду, яка передбачає стимуляцію розвитку футболу в Україні, Київ виборов право на облаштування 60 футбольних полів. Як відзначив Кличко у коментарях журналістам, за цією програмою 50 відсотків має фінансуватися з держбюджету та 50 - з місцевих рад. «Київрада вже виділила 50 млн грн на облаштування полів. З боку держави також виділено ще 50 млн грн. Для нас пріоритет - облаштування футбольних полів у школах. Всі роботи планується завершити до травня. Перелік шкіл затверджений і подавався одразу на конкурс. Це міні-поля зі штучним покриттям. Розміром 20 на 40 метрів», - розповів Віталій Кличко.



Почесними гостями сьогоднішньої презентації також стали президент Федерації футболу України Андрій Павелко, амбасадори чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів – Андрій Шевченко та Ія Андрущак. На заході також вперше були презентовані головні трофеї найпрестижніших клубних змагань Європи – кубки чоловічої та жіночої Ліги чемпіонів.