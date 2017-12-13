После трех месяцев в лазарете Компани вновь травмировался

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поведал, что капитан команды Венсан Компани вновь угодил в лазарет.
Пропустив почти три месяца с травмой икроножной мышцы, после своего возвращения Компани успел сыграть лишь четыре матча — включая воскресное дерби против «Манчестер Юнайтед», которое для него закончилось в перерыве.
В преддверии выезда к «Суонси» Гвардиола поведал, что бельгийский защитник вновь травмирован, однако «горожане» не ожидают, что отсутствие Венсана продлится долго.
«Нет, он не сыграет с «Суонси». Нет, но я думаю, он пропустит меньше, чем мы ожидаем. Надеюсь, он выбыл на короткое время. На сколько точно? Я не знаю», — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Источник — Fapl.ru
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