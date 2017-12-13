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Манчестер Сити предложил Жезусу новый долгосрочный контракт

«Горожане» хотят поощрить своих лидеров более выгодными соглашениями

  • 13.12.2017 07:49
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«Манчестер Сити» договаривается с нападающим Габриэлем Жезусом о новом долгосрочном контракте.
 
Напомним, Жезус присоединился к «горожанам» лишь год назад, но уже может считаться основным нападающим команды Хосепа Гвардиолы — в этом сезоне Премьер-Лиги на счету Габриэля больше появлений в старте, чем у Серхио Агуэро.
 
И хотя действующее соглашение игрока сборной Бразилии истекает только в 2021 году, клуб с «Этихад» уже вовсю общается с представителями Жезуса о более длительном контракте, который отметит продемонстрированный Габриэлем прогресс.
 
The Telegraph ожидает, что новая сделка будет рассчитана до июня 2023 и увеличит зарплату Жезуса с нынешних 70 тысяч фунтов в неделю до 100 с лишним тыс. фунтов каждые семь дней. Также Габриэль вправе рассчитывать на обширную шкалу бонусов за командные и индивидуальные успехи.
 
Добавим, что лишь недавно новый контракт с «Сити» заключил полузащитник Давид Сильва. Помимо Жезуса, диалог о продлении сотрудничества сейчас ведут и Фернандиньо с Кевином Де Брюйне. А после Нового года настанет черед Рахима Стерлинга сесть за стол переговоров.

Источник — Fapl.ru

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